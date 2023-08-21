Врачи призвали исключить из рациона манную и кукурузную каши для здоровья сосудов

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы уменьшить потребление сахара в питании, не следует резко сокращать употребление всех сладких десертов, так как это может вызвать стресс для организма. Эксперты рекомендуют начать с пошаговых изменений. Например, пить чистую воду, морсы без сахара, обратить внимание на сложные углеводы. Важно пересмотреть свой завтрак.

Фото: washingtonpost.com; Rey Lopez

Если ваш образ жизни не связан с активной физической активностью и вы после утреннего приёма пищи отправляетесь на работу, а не в спортзал, рекомендуется выбирать более полезные варианты блюд. Рекомендуется заменить белый хлеб на чёрный или хлеб из муки грубого помола, а рафинированные крупы (манная и кукурузная каши) на цельнозерновые крупы (гречневая, ячневая или перловая).

Врач-диетолог Елена Соломатина указывает на то, что сахар, содержащийся в белом хлебе и других продуктах, негативно воздействует на поджелудочную железу. Это приводит к чрезмерному выделению инсулина и развитию инсулинорезистентности, когда уровень сахара в крови повышается. Это провоцирует повреждение стенок сосудов.

"В 70% процентах случаев диабета виновато несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов", — предупредила кардиолог Анна Кореневич.

Она обратила внимание на то, что белый рис, колбаса, полуфабрикаты, консервы повышают уровень глюкозы.

Чтение состава пищи и обращение внимания на различные виды сахара (сахароза, фруктоза, глюкоза, сиропы, солод и другие) позволит более осознанно выбирать продукты.

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