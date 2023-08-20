Ученые университета Чичестера открыли новый секрет похудения без спортзала

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Черная смородина, эффективное средство для снижения веса без необходимости посещения спортзала и выполнения физических упражнений, стала одним из самых популярных продуктов.

Фото: "black currant (cassis)" by kahvikisu is licensed under CC BY 2.0.

Согласно исследованию проведенному учеными из Университета Чичестера в Великобритании, виден положительный эффект всего через несколько дней.

Секреты черной смородины для похудения

Эффективность похудения с черной смородиной обусловлена уникальными компонентами, содержащимися в ягодах. Ученые выявили, что при сочетании употребления экстракта черной смородины с легкой прогулкой в течение пяти дней, достигается потрясающий эффект, особенно для тех, кто имеет высокий уровень жировых отложений на ногах.

Основной секрет заключается в том, что ягодная добавка, богатая натуральными растительными фитохимическими веществами — антоцианами, стимулирует организм использовать жир как источник энергии.

Роль антоцианов в процессе похудения

Антоцианы — это подкласс полифенолов, которые придают фруктам и овощам характерную окраску. В черной смородине содержится более 500 видов антоцианов, которые имеют способность активизировать кровообращение и ускорять процесс сжигания жира.

Отчет о исследовании

В ходе исследования, группа активных женщин была подвергнута тестированию в течение семи дней. Женщины употребляли 600 мг экстракта черной смородины перед 30-минутной быстрой ходьбой. Результаты показали, что средний процент сжигания жира увеличился на 25 процентов.

Максимальный эффект был зафиксирован в снижении жира на нижней части тела — до 66%. То есть, у тех, кто имел больше жировых отложений на ногах, был более заметный результат, чем у тех, у кого жир скапливался в области рук.

Механизм действия на организм

Исследователи предполагают, что такой результат связан с особенностями адипоцитов — жировых клеток. Оказалось, что адипоциты в области ног более активны в сжигании жира во время физической активности, чем адипоциты в руках или животе.

Поэтому у женщин были более выраженные улучшения в процессе снижения веса, по сравнению с мужчинами, выполняющими тот же режим упражнений.

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