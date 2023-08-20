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Диетолог Соломатина: Скрытая опасность колбасы

2:23
Здоровье

С колоссальной популярностью колбас во всем мире, стоит задуматься о том, сколько из них действительно полезно для нашего организма.

Диетолог Соломатина: Скрытая опасность колбасы
Фото: "k7223-7" by USDAgov is licensed under CC BY 2.0

Опасности скрытого сахара, присутствующего в мясных продуктах, обращает внимание врач-диетолог Елена Соломатина.

Скрытая опасность сахара в колбасах

Многие верят, что избегают употребления сахара, отказываясь от добавления его в чай или кофе. Однако мало кто подозревает, что этот сладкий компонент может находиться в продуктах, где мы этого совсем не ожидаем.

"Сахар присутствует в колбасе и даже в различных соусах. Поэтому я советую тщательно пересмотреть свою диету", подчеркивает Елена Соломатина.

Влияние Чрезмерного Потребления Сахара на Здоровье

Избыточное потребление сахара может привести к серьезным последствиям, включая развитие диабета и атеросклероза.

Сосуды, пораженные избыточным сахаром, становятся магнитом для холестерина. Избыточный сахар приводит к жировому замещению печени, что влияет на ее способность снижать уровень "плохого" холестерина.

Печень начинает "лечить" поврежденные сосуды, но вместо этого формируются атеросклеротические бляшки, нарушается кровообращение, и это может привести к инсультам и инфарктам.

Согласно нормам, дневная доза сахара не должна превышать 50 граммов. Значительные количества сахара скрываются в колбасе: в 200 граммах копченой колбасы содержится около 2 граммов сахара, а в 200 граммах вареной колбасы — до 4 граммов.

Как контролировать употребление скрытого сахара

Эффективным способом управления уровнем потребления скрытого сахара является готовка домашних блюд и отказ от промышленно произведенных продуктов.

Не всегда производители указывают точное количество сахара на упаковке, поэтому лучше оставаться на стороне осторожности.

В заключение, необходимо осознавать, что даже такое кажущееся невинным блюдо, как колбаса, может содержать скрытые опасности для здоровья в виде избыточного сахара. Регулярный контроль над употреблением сахара и предпочтение натуральным, домашним продуктам помогут сохранить ваше здоровье и уровень сахара в норме.

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8 Железных причин не есть колбасы и сосиски. (Лучше не надо)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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