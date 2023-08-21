Известно, что грейпфрут, популярный цитрусовый, может иметь опасные последствия для здоровья человека.
Они обусловлены наличием в нём химических соединений, воздействующих на ферменты в желудочно-кишечном тракте и влияющих на эффективность лекарственных препаратов. Эту сторону грейпфрута озвучил специалист в области терапии, диетологии и гастроэнтерологии, Магомедтагир Ибрагимов.
Первое, что подчеркнул эксперт, — это разрушение распространенного заблуждения о том, что грейпфрут действительно способствует сжиганию жиров. Вероятно, этот эффект связан с высоким содержанием воды в плодах цитрусового дерева, что создает ощущение сытости.
Далее специалист предупредил о потенциальной опасности, которую несёт с собой грейпфрут и его сок для здоровья человека. Продукт вызывает раздражение слизистых оболочек и может осложнить лечение воспалительных заболеваний. Химические соединения в составе фрукта могут воздействовать на ферменты в кишечнике, что приводит к снижению эффективности лекарств.
Важно помнить, что врачи могут быть вынуждены корректировать дозировки некоторых препаратов при употреблении грейпфрута.
"Грейпфрут содержит химические вещества, способные взаимодействовать с определенными лекарствами, что делает их действие более интенсивным", — заявил Ибрагимов.
Научные исследования за рубежом выявили более ста видов лекарств, чьё действие может измениться при употреблении грейпфрута и других цитрусовых фруктов и соков.
Ведомство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приводит несколько примеров:
Не следует также забывать о серьёзных побочных эффектах, которые могут возникнуть при избыточном потреблении этого фрукта. Среди них острая почечная недостаточность, проблемы с дыханием, внутренние кровотечения и даже смерть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.