Магомедтагир Ибрагимов: грейпфрут следует употреблять с осторожностью

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно, что грейпфрут, популярный цитрусовый, может иметь опасные последствия для здоровья человека.

Фото: "το yκρέιπ-φρουτ : grapefruit" by dullhunk is licensed under CC BY 2.0.

Они обусловлены наличием в нём химических соединений, воздействующих на ферменты в желудочно-кишечном тракте и влияющих на эффективность лекарственных препаратов. Эту сторону грейпфрута озвучил специалист в области терапии, диетологии и гастроэнтерологии, Магомедтагир Ибрагимов.

Первое, что подчеркнул эксперт, — это разрушение распространенного заблуждения о том, что грейпфрут действительно способствует сжиганию жиров. Вероятно, этот эффект связан с высоким содержанием воды в плодах цитрусового дерева, что создает ощущение сытости.

Далее специалист предупредил о потенциальной опасности, которую несёт с собой грейпфрут и его сок для здоровья человека. Продукт вызывает раздражение слизистых оболочек и может осложнить лечение воспалительных заболеваний. Химические соединения в составе фрукта могут воздействовать на ферменты в кишечнике, что приводит к снижению эффективности лекарств.

Важно помнить, что врачи могут быть вынуждены корректировать дозировки некоторых препаратов при употреблении грейпфрута.

"Грейпфрут содержит химические вещества, способные взаимодействовать с определенными лекарствами, что делает их действие более интенсивным", — заявил Ибрагимов.

Научные исследования за рубежом выявили более ста видов лекарств, чьё действие может измениться при употреблении грейпфрута и других цитрусовых фруктов и соков.

Ведомство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приводит несколько примеров:

некоторые статины,

препараты для снижения давления ,

, седативы ,

, гормональные препараты ,

, препараты для нормализации сердечного ритма.

Не следует также забывать о серьёзных побочных эффектах, которые могут возникнуть при избыточном потреблении этого фрукта. Среди них острая почечная недостаточность, проблемы с дыханием, внутренние кровотечения и даже смерть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Грейпфрут: в чем его польза и опасность?