Диетолог Томлинсон рассказал о четырех полезных привычках, которые могут помочь похудеть

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прежде всего, следует ограничить потребление калорий. Важно создать "дефицит калорий" для успешного снижения веса.

Фото: media.npr. org/assets/img/2019/04/30/healthy-choices-1-_wide-ff3fa4b9b1798a93ea715a8d97675c9576efc652.jpg

Постепенные и дозированные изменения

Выбирайте путь умеренности, путь устойчивых и постепенных изменений в рационе. Отказывайтесь от стресса и резких перемен в питании.

Исследуйте возможности небольших коррекций в ваших любимых блюдах. Переход на низкожирный сыр, например, может способствовать уменьшению калорийного вклада в общем рационе.

Гибкость и умеренность

Идеал — не стремиться к совершенству каждый день, а видеть общую картину. Не нужно считать калории каждый день, достаточно еженедельного контроля. Подумайте о среднем объеме калорий за неделю, а не за день. Гибкий подход дает возможность наслаждаться жизнью.

Белок и клетчатка

Думайте не об ограничениях, а о питательности. Клетчатка и белок — ваши союзники. Увеличьте потребление клетчатки, например, через фрукты и овощи. Это поддержит ваш пищеварительный тракт. Белок не только насыщает, но и активирует сжигание калорий во время переваривания. Эффективное потребление белка помогает контролировать вес.

Радость в движении

Физическая активность — неотъемлемая часть успешного похудения. Найдите подходящие упражнения, которые приносят радость.

С уверенностью следуйте этим четырем ключевым шагам к эффективному и устойчивому похудению. Путешествие к лучшей версии себя — это увлекательный процесс.

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