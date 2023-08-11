Врач-травматолог рассказал о причинах боли в пояснице

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-травматолог, ортопед, протезист Тимур Гришин в беседе с Pravda.Ru перечислил причины боли в спине.

Фото: osteomed54.ru

Медик объяснил, что причинами боли в нижней части спины могут быть нарушения работы внутренних органов (например, почек).

"Мужская предстательная железа может иррадиировать в поясницу. Толстый кишечник может давать боли в области поясницы. У женщин, соответственно, состояние матки, маточных труб, придатков — всё это вполне возможно даёт боли в поясницу, дабы иннервация у нас идёт всех органов малого таза из области поясницы", — рассказал врач.

Гришин отметил, что нарушение осанки, перекос таза, плоскостопие, разница в длине нижних конечностей, о которой человек может не знать, даёт чаще всего мышечные боли в области поясницы.

"Нестабильность поясничного отдела позвоночника, наличие протрузий, грыж в области поясницы, естественно, даёт боли в области поясницы и в области малого таза, в области ягодиц и, соответственно, туда дальше в ногу в зависимости от степени нервных корешков", — рассказал травматолог.

Медик объяснил, почему с возрастом боли в спине усиливаются.

"С возрастом в любом случае у нас происходят дегенеративные изменения в позвоночнике, в межпозвонковых дисках. У нас стираются хрящевые структуры. За счёт стирания хрящевых эластичных структур разрастаются костные структуры, которые делают позвоночник менее подвижным. Соответственно, попытка любого движения даётся более тяжело и чем старше человек, тем больше всевозможных костных деформаций, которые при этой ситуации образуются", — рассказал Гришин.

Ортопед подчеркнул, что современная медицина может помочь при любом из перечисленных диагнозов.

"Главное, найти правильную причину, её установить и тогда уже помощь будет вполне логичной и вполне оказываемая. Нет на сегодняшних день проблем, с которыми современная медицина не может справиться. Есть проблемы, к сожалению, в диагностике. Потому что хорошая диагностика и большое количество врачей — это всё-таки крупные города. И с удаленностью от них более глубокие слои населения — диагностика становится всё меньше и меньше доступной", — рассказал врач.

Гришин отметил, что иногда при неправильно поставленном диагнозе боли в пояснице пытаются лечить нестероидными инъекциями, которые не помогают.

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Почему болит спина?