Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ИИ "Мегафона" будет проводить собеседования в РЖД
В Помпеях на древней фреске обнаружили нечто похожее на пиццу
Министр культуры Италии и Илон Маск обсудили совместную благотворительную акцию
NYP: 10-летняя жительница США умерла от рака через две недели после свадьбы
Хайруллин: генеральное наступление армии России набирает обороты
В Херсонской области жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин
Нигериец пытался перевезти в Россию бриллиантового Иисуса
Елена Малышева рассказала об опасных диетах
Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи

Врач-травматолог рассказал о причинах боли в пояснице

2:39
Здоровье

Врач-травматолог, ортопед, протезист Тимур Гришин в беседе с Pravda.Ru перечислил причины боли в спине.

Врач-травматолог рассказал о причинах боли в пояснице
Фото: osteomed54.ru

Медик объяснил, что причинами боли в нижней части спины могут быть нарушения работы внутренних органов (например, почек).

"Мужская предстательная железа может иррадиировать в поясницу. Толстый кишечник может давать боли в области поясницы. У женщин, соответственно, состояние матки, маточных труб, придатков — всё это вполне возможно даёт боли в поясницу, дабы иннервация у нас идёт всех органов малого таза из области поясницы", — рассказал врач.

Гришин отметил, что нарушение осанки, перекос таза, плоскостопие, разница в длине нижних конечностей, о которой человек может не знать, даёт чаще всего мышечные боли в области поясницы.

"Нестабильность поясничного отдела позвоночника, наличие протрузий, грыж в области поясницы, естественно, даёт боли в области поясницы и в области малого таза, в области ягодиц и, соответственно, туда дальше в ногу в зависимости от степени нервных корешков", — рассказал травматолог.

Медик объяснил, почему с возрастом боли в спине усиливаются.

"С возрастом в любом случае у нас происходят дегенеративные изменения в позвоночнике, в межпозвонковых дисках. У нас стираются хрящевые структуры. За счёт стирания хрящевых эластичных структур разрастаются костные структуры, которые делают позвоночник менее подвижным. Соответственно, попытка любого движения даётся более тяжело и чем старше человек, тем больше всевозможных костных деформаций, которые при этой ситуации образуются", — рассказал Гришин.

Ортопед подчеркнул, что современная медицина может помочь при любом из перечисленных диагнозов.

"Главное, найти правильную причину, её установить и тогда уже помощь будет вполне логичной и вполне оказываемая. Нет на сегодняшних день проблем, с которыми современная медицина не может справиться. Есть проблемы, к сожалению, в диагностике. Потому что хорошая диагностика и большое количество врачей — это всё-таки крупные города. И с удаленностью от них более глубокие слои населения — диагностика становится всё меньше и меньше доступной", — рассказал врач.

Гришин отметил, что иногда при неправильно поставленном диагнозе боли в пояснице пытаются лечить нестероидными инъекциями, которые не помогают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему болит спина?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы

После длительного периода молчания российские страницы брендов Audi, Volkswagen и Skoda наконец-то вернулись к активным публикациям.

Дилеры немецких брендов Audi, Volkswagen и Skoda объявили о готовности снова работать в России
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Последние материалы
В Херсонской области жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин
Нигериец пытался перевезти в Россию бриллиантового Иисуса
Елена Малышева рассказала об опасных диетах
Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи
Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии
Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
В Курганской области завершилось расследование дела о травмировании двухлетней девочки
Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC
В Ставрополе День города пройдёт без салютов и масштабного празднования
Посольство России на Кипре приступит к оказанию консульских услуг на севере острова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников