В Роспотребнадзоре сообщили, что штамм коронавируса "Эрис" пока не получил широкого распространения в РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России пока не зафиксировано широкого распространения варианта коронавируса EG.5 ("Эрис") в России. Об этом сообщили специалисты пресс-службы Роспотребнадзора.

Фото: vn-med.ru

Эксперты ведомства добавили, что, несмотря на отсутствие явной угрозы, риск осложнения эпидемиологической ситуации по этому варианту коронавируса сохраняется.

"В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", — заявили в ведомстве.

Специалисты добавили, что Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации по этому штамму коронавируса.

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