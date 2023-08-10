В России пока не зафиксировано широкого распространения варианта коронавируса EG.5 ("Эрис") в России. Об этом сообщили специалисты пресс-службы Роспотребнадзора.
Эксперты ведомства добавили, что, несмотря на отсутствие явной угрозы, риск осложнения эпидемиологической ситуации по этому варианту коронавируса сохраняется.
"В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 ("Эрис") пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", — заявили в ведомстве.
Специалисты добавили, что Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации по этому штамму коронавируса.
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