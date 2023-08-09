В Омске Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В региональном отделении Роспотребнадзора по Омской области поделились информацией о появлении нового штамма коронавируса. Он получил название "Эрис". Представители ВОЗ внесли его в список для постоянного мониторинга. Об этом сообщает gorod55.ru.

Фото: https://rus.azattyq-ruhy.kz/

Эксперты опасаются, что этот субвариант COVID-19 может унаследовать наиболее опасные свойства своего предшественника "Омикрон". Он обладает способностью быстро распространяться по всему миру и быстро передаваться от заражённого человека к здоровому. Кроме того, этот субвариант достаточно силён, чтобы обойти иммунную систему.

Первые симптомы "Эриса" — сильная заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Медики отмечают, что его легко спутать с обычными гриппоподобными симптомами. При этом практически отсутствуют типичные для COVID-19 симптомы, которые ранее считались стандартными, такие как одышка, потеря обоняния, повышение температуры тела.

"В настоящее время у большинства больных КОВИД-19 наблюдается легкая форма заболевания, и, как правило, выздоровление наступает в течение нескольких недель", — заявили представители Роспотребнадзора.

Пока нет никакой информации о появлении "Эриса" в России. Напомним, что в мае 2023 года Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении пандемии COVID-19. Статистические данные подтверждают, что ситуация действительно стабилизировалась: в Омской области к концу 2022 года смертность от коронавируса снизилась почти в три раза.

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