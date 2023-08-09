Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Турпром": туры по России подорожали вдвое
МИД РФ: Москва и Пекин обсуждают поставки зерна из России в КНР
Певица Elvira T официально вышла замуж за Александра Гречаника
Рестораны популярного курорта отказывают туристам в еде в одиночку
Воробьёв: при взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек
Глава Шебекина объяснил, почему РСЧС не отправляла сообщения об обстрелах
Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери
Юморист Евгений Петросян развлекается верхом на динозавре в Сочи
Суд запросил информацию о вилле в ОАЭ, принадлежащей сыну бывшего губернатора Дубровского

В Омске Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса

1:50
Здоровье

В региональном отделении Роспотребнадзора по Омской области поделились информацией о появлении нового штамма коронавируса. Он получил название "Эрис". Представители ВОЗ внесли его в список для постоянного мониторинга. Об этом сообщает gorod55.ru.

В Омске Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса
Фото: https://rus.azattyq-ruhy.kz/

Эксперты опасаются, что этот субвариант COVID-19 может унаследовать наиболее опасные свойства своего предшественника "Омикрон". Он обладает способностью быстро распространяться по всему миру и быстро передаваться от заражённого человека к здоровому. Кроме того, этот субвариант достаточно силён, чтобы обойти иммунную систему.

Первые симптомы "Эриса" — сильная заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Медики отмечают, что его легко спутать с обычными гриппоподобными симптомами. При этом практически отсутствуют типичные для COVID-19 симптомы, которые ранее считались стандартными, такие как одышка, потеря обоняния, повышение температуры тела.

"В настоящее время у большинства больных КОВИД-19 наблюдается легкая форма заболевания, и, как правило, выздоровление наступает в течение нескольких недель", — заявили представители Роспотребнадзора.

Пока нет никакой информации о появлении "Эриса" в России. Напомним, что в мае 2023 года Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении пандемии COVID-19. Статистические данные подтверждают, что ситуация действительно стабилизировалась: в Омской области к концу 2022 года смертность от коронавируса снизилась почти в три раза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно Михаил Плисюк Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин
На Липецком пляже двое мужчин избили подростка с лейкемией и беременную женщину
Пропавшего в Шебекине мальчика нашли мёртвым
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
Последние материалы
Глава Шебекина объяснил, почему РСЧС не отправляла сообщения об обстрелах
Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери
Юморист Евгений Петросян развлекается верхом на динозавре в Сочи
Суд запросил информацию о вилле в ОАЭ, принадлежащей сыну бывшего губернатора Дубровского
В США профессора вынудили уйти в отставку из-за лайков в соцсетях
Политолог Блохин: если США развяжут войну с Эмиратами, они проиграют России и Китаю
Военкоры: в зоне СВО ликвидирован командир подразделения танков Leopard Баранецкий
Кириенко: перед Россией сейчас стоят серьезные вызовы
Российский ЦБ 15 августа начнёт тестировать операции с цифровым рублём
Ученый опубликовал план по превращению астероида в космическую станцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников