Онколог Карасёв назвал три продукта в холодильнике, которые надо выбросить: провоцируют рак

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему не стоит хранить в холодильнике длительное время некоторые продукты, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасёв в своём Telegram-канале.

Фото: rus.postimees.ee

Доктор напомнил о существующей у россиян традиции не выбрасывать продукты. А если на хлебе или сырной корочке образовалась плесень, то её обрезают и употребляют продукт в пищу.

Врач предупредил, что так делать нельзя. Как и небезопасно закупать впрок сыр и овощи.

Грибок, образовавшийся на продукте "крайне токсичен" и бывает опаснее многих ядов. И на него не влияет термическая обработка, подчеркнул Карасёв.

"Некоторые виды грибков могут существовать в соляной кислоте. Важно запомнить это правило — продукты, которые начали портиться, для еды ни в каком виде не годятся", — пояснил онколог.

Он добавил, что напрямую подпорченный хлеб рак не вызывает, однако последствия употребления таких продуктов снижают иммунитет и отравляют организм, "подтачивая" его изнутри и в конце концов могут спровоцировать злокачественный процесс.

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