Онколог Карасёв: длительный кашель, температуру и вздутие живота нельзя игнорировать

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог и хирург Иван Карасёв назвал три симптома, которые нельзя игнорировать, если они не проходят долго, а стоит пройти дополнительное обследование.

Фото: https://254066-790876-3-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/

Проявляться онкология начинает тогда, когда метастазы распространяются в соседние органы, а до этого могут отмечаться незначительные изменения в организме. Как правило, появляется сонливость, усталость, кишечник начинает работать с перебоями, отметил доктор в своём Telegram-канале

Кашель, с которым не помогают справиться никакие препараты, является одним из симптомов рака лёгкого. Если он не проходит в течение трёх недель, месяца, то необходимо обратиться к врачу как можно быстрее.

Опасный сигнал также температура 37 и выше без признаков ОРВИ, которая держится неадекватно долгое время. Она не указывает напрямую на онкологию, но означает, что в организме где-то идёт воспаление.

Постоянное вздутие живота, сохраняющееся более трёх недель, — третий возможный симптом онкологии кишечника, яичников и поджелудочной железы. Об этом предупреждала ранее врач Дебора Ли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Основные симптомы рака. Как распознать онкологию?