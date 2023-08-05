Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боец ВС РФ поделился тактической хитростью из зоны СВО: ловим на живца
Политолог Кочетков: если СВО затянется, обновлённая армия Польши ударит по России
Минобороны: ВКС РФ ударили по штурмовикам ВСУ под Красным Лиманом
Экс-президента США Трампа обвинили в попытке убить коллегу из Венесуэлы
Диетолог Пономарёва: овсянка на завтрак снижает уровень холестерина
Онколог Карасёв заявил, что плохой сон может привести к раку
Психолог рассказал, почему детям нравятся плохие персонажи
Съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья
Врач рассказал об опасных ошибках при сильной жаре

Онколог Карасёв: длительный кашель, температуру и вздутие живота нельзя игнорировать

1:12
Здоровье

Врач-онколог и хирург Иван Карасёв назвал три симптома, которые нельзя игнорировать, если они не проходят долго, а стоит пройти дополнительное обследование.

Онколог Карасёв: длительный кашель, температуру и вздутие живота нельзя игнорировать
Фото: https://254066-790876-3-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/

Проявляться онкология начинает тогда, когда метастазы распространяются в соседние органы, а до этого могут отмечаться незначительные изменения в организме. Как правило, появляется сонливость, усталость, кишечник начинает работать с перебоями, отметил доктор в своём Telegram-канале

Кашель, с которым не помогают справиться никакие препараты, является одним из симптомов рака лёгкого. Если он не проходит в течение трёх недель, месяца, то необходимо обратиться к врачу как можно быстрее.

Опасный сигнал также температура 37 и выше без признаков ОРВИ, которая держится неадекватно долгое время. Она не указывает напрямую на онкологию, но означает, что в организме где-то идёт воспаление.

Постоянное вздутие живота, сохраняющееся более трёх недель, — третий возможный симптом онкологии кишечника, яичников и поджелудочной железы. Об этом предупреждала ранее врач Дебора Ли.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Основные симптомы рака. Как распознать онкологию?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В ответ на Измаил и Рени Украина ударила по Новороссийску. Последствия несравнимы, но угроза огромная

Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет. 

Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море
Politico: польский премьер Моравецкий нанёс Зеленскому пощёчину ответом на вызов посла
Известный европейский политик нанёс пощёчину Зеленскому
Что вытворяют подростки в Архангельской области
Появилось видео взрыва морского дрона ВСУ в Новороссийске
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Тренер надругался над 13-летней девочкой на спортивных сборах
76-летний мужчина, пвтавшийся сжечь военкомат, найден мёртвым в своей квартире
"Дойти до Киева за 12 часов": украинский генерал сделал предупреждение Зеленскому
"Дойти до Киева за 12 часов": украинский генерал сделал предупреждение Зеленскому
Последние материалы
Онколог Карасёв: длительный кашель, температуру и вздутие живота нельзя игнорировать
Боец ВС РФ поделился тактической хитростью из зоны СВО: ловим на живца
Политолог Кочетков: если СВО затянется, обновлённая армия Польши ударит по России
Минобороны: ВКС РФ ударили по штурмовикам ВСУ под Красным Лиманом
Экс-президента США Трампа обвинили в попытке убить коллегу из Венесуэлы
Диетолог Пономарёва: овсянка на завтрак снижает уровень холестерина
Онколог Карасёв заявил, что плохой сон может привести к раку
Психолог рассказал, почему детям нравятся плохие персонажи
Съедать арбуз до корочки небезопасно для здоровья
Врач рассказал об опасных ошибках при сильной жаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников