Кардиолог перечислил начальные симптомы сердечного приступа

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приближение сердечного приступа можно предвидеть задолго до его начала, обращая внимание на определенные тревожные симптомы, такие как постоянные отеки и боли в ногах. Об этом рассказал кардиолог Дэвид Ньюби, работающий в Центре передовых исследований Британского фонда сердца, в интервью изданию Mirror.

Фото: freepik.com/zinkevych

Согласно словам врача, одним из классических признаков сердечного приступа является боль в груди. Однако он отметил, что первые симптомы недостаточности сердца могут проявиться в конечностях. Сильные отеки лодыжек, боли и судороги в икрах, усиливающиеся при ходьбе, а также необъяснимая боль, отдающая в шею и левую руку, могут служить сигналом для проведения кардиограммы.

Кардиолог также упомянул другие признаки, которые могут указывать на проблемы с сердцем:

постоянную усталость,

боли в челюсти и спине,

ощущение удушья,

ночную потливость.

Если такие симптомы не исчезают в течение продолжительного времени, врач советует немедленно обратиться за медицинской помощью для проверки состояния здоровья.

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