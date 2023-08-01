Диетолог рассказала, что вреднее для здоровья — кола или квас

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда приходит лето и наступает период жары, наши организмы нуждаются в особенном уходе. Одним из самых популярных способов утолить жажду являются прохладительные напитки, такие как кола и квас. В этой статье мы расскажем о полезных и вредных свойствах этих двух напитков, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Фото: zdorovogotovim.ru

Диетолог Вадим Крылов предупреждает, что квас содержит в своем составе большое количество сахара, и его частое потребление может привести к набору лишнего веса и проблемам с сердцем. Однако стоит отметить, что квас также богат натуральными консервантами и витамином B, благодаря дрожжам, которые используются при его создании. Особенно полезным считается квас, приготовленный из хлеба, круп и мяса.

Что касается колы, то даже без сахара, газированные напитки содержат сахарозаменители, которые могут сократить уровень гормона счастья. Кроме того, исследования показывают, что употребление горячей колы может повысить риск онкологических заболеваний.

Мнение диетолога Вадима Крылова поддерживают и другие эксперты.

"Квас лучше, чем кола. Но вода, чай и кофе лучше, чем квас", — подтверждает эксперт из программы "Доктор Питер".

Выбирайте напитки с умом

Согласно рекомендации диетолога, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, стоит быть особенно внимательными к выбору напитков. Квас и кола могут оказаться не самым лучшим выбором для этих людей.

Защитите себя от жары и заботьтесь о своем здоровье. Выбирайте напитки с умом и предпочитайте более полезные варианты, такие как чистая вода, свежий чай или ароматный кофе. Ваш организм будет благодарен вам за заботу!

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