Психотерапевт Сультеев рассказал о влиянии арбуза и дыни на здоровье человека

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон бахчевых в России — в самом разгаре. Психотерапевт Марсель Сультеев дал журналистам интервью, в котором акцентировал внимание на том, что употребление в пищу дынь и арбузов благотворно воздействует на работу органов ЖКТ.

Фото: Fotodom.ru

"Когда у человека с желудком всё хорошо, у него повышается настроение, — отметил врач. — Когда организм человека насыщен витаминами, ему хочется радоваться, стремиться к чему-то, достигать целей".

По словам Сультеева, арбузы и дыни вызывают у человека радость на подсознательном уровне. Дофамин и эндорфин, вырабатываемые в процессе поедания этих бахчевых культур, оказывают благотворное влияние и на ночной сон: он становится более продолжительным и крепким, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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