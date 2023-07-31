Специалисты рассказали, как сахар разрушает организм

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам специалистов, этот продукт вызывает усталость и обезвоживание, как пишет "Медицина56". Кроме того, сахар повышает риск развития диабета.

Фото: almaty.tv

Еще один факт — сердце серьезно страдает от сахара, так как этот орган подвергается серьезной нагрузке при перекачивании крови, насыщенной глюкозой.

Наконец, употребление сахара отрицательно сказывается на здоровье зубов. Вы рискуете потерять их раньше времени, если не будете следить за количеством съеденных конфет и других сладостей.

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Сахар: свободный, вредный и полезный