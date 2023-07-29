Что такое «пивной загар» и почему эксперты предостерегают от него?

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Пивной загар" стал одной из последних модных тенденций красоты на платформе TikTok, где тег "beertan" набрал уже более 200 000 просмотров.

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Этот необычный метод подразумевает нанесение пива на кожу во время принятия солнечных ванн с надеждой, что оно поможет улучшить процесс загара. Некоторые поклонники этой тенденции социальных сетей решили комбинировать пиво с солнцезащитными средствами SPF, в то время как другие предпочитают вообще отказаться от защиты и просто наносят пиво на кожу.

Как объясняет Кэролайн Брукс, специалист по коже и основатель The Glasshouse Salon & Spa, "пивной загар" предполагает использование пива в качестве альтернативы традиционным лосьонам для загара с целью достижения солнечного сияния. Поклонники этой тенденции утверждают, что сахара и кислоты, содержащиеся в пиве, могут помочь сделать кожу темнее и потенциально принести дополнительные преимущества благодаря наличию антиоксидантов и витаминов в некоторых сортах пива. Однако следует отметить, что нет научных доказательств, подтверждающих эффективность или безопасность такого использования пива для загара.

Доктор Махам Хан, дерматолог-консультант в клинике Кадоган, предостерегает от слишком легкомысленного отношения к этой тенденции, так как она несет потенциальные серьезные проблемы с безопасностью на солнце. Он подчеркивает важность осторожности и внимательности при использовании "пивного загара", особенно в свете возможности вредного воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения солнца, которое является известным канцерогеном и может вызывать повреждения кожи, солнечные ожоги, преждевременное старение и повышенный риск развития рака кожи, включая меланому.

Защита кожи от солнца является жизненно важным мероприятием для всех типов кожи и оттенков. Независимо от того, является ли ваша кожа светлой или темной, важно использовать качественные солнцезащитные продукты с высоким рейтингом SPF и защитой от широкого спектра ультрафиолетовых лучей. Для эффективной защиты кожи также рекомендуется избегать пребывания на солнце во время пика его активности, искать тень и носить защитную одежду.

Вывод экспертов ясен: использование "пивного загара" или других нетрадиционных и недоказанных методов загара не следует рассматривать как безопасную или желательную практику. Вместо этого, рекомендуется быть ответственными и информированными о рисках, связанных с пребыванием на солнце, и предпринимать шаги для защиты своей кожи, чтобы минимизировать возможные последствия для здоровья.

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