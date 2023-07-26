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Госдума ограничила продажи этанола для борьбы с суррогатным алкоголем

2:03
Здоровье

Государственная Дума официально приняла новый закон, направленный на ужесточение правил продажи этанола оптовыми фармацевтическими организациями и ограничение потенциальных покупателей этой продукции.

Госдума ограничила продажи этанола для борьбы с суррогатным алкоголем
Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, направлен на решение серьезной проблемы утечки спиртосодержащих лекарственных средств, в частности, препаратов с международным непатентованным наименованием "этанол", на нелегальный рынок и использования их в качестве сырья для производства запрещенной алкогольной продукции.

Об этой проблеме сообщают МВД и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, что говорит о необходимости принятия более жестких мер.

Если фармацевтический этанол (этанол), используемый для производства фармацевтических субстанций, подвергается эффективному контролю и ограничениям, обеспечивающим полную прослеживаемость, то в отношении спиртосодержащих лекарственных средств этого сказать нельзя.

В настоящее время обеспечивается только обязательная маркировка таких препаратов, что не обеспечивает должного уровня контроля, необходимого для предотвращения утечки на нелегальный рынок.

Для решения этой проблемы в новом законе прописаны специальные положения, касающиеся продажи (или передачи в установленном законом порядке) лекарственных средств с международным непатентованным наименованием "этанол" оптовыми фармацевтическими организациями.

Они будут вправе продавать или передавать такие лекарственные средства только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (ИП), имеющим лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, зарегистрированным медицинским организациям в соответствии с законодательством государства — члена ОЭСР, а также участникам проекта международного медицинского кластера. Аккредитованные лаборатории контроля качества в области фармацевтики также имеют право на приобретение данной продукции.

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Госдума ужесточит наказание за продажу нелегального алкоголя
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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