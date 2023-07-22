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Употребление в пищу одуванчика, чеснока, лука и топинамбура улучшает работу кишечника из-за пребиотиков

1:01
Здоровье

Важно поддерживать здоровье кишечника, так как от него напрямую зависит весь организм человека, не зря его называют "вторым мозгом". Чтобы важный орган работал как часы, человеку необходимы пребиотики. Можно, конечно, воспользоваться медициной, а можно обратиться к природе.

Употребление в пищу одуванчика, чеснока, лука и топинамбура улучшает работу кишечника из-за пребиотиков
Фото: pixabay.com

Учёные провели исследование и выяснили, что натуральный пребиотик, который помогает размножению полезных бактерий в кишечнике, в большом количестве содержится в чесноке, репчатом луке и луке-порей, зелени одуванчика и топинамбуре. В отборе участвовало 8690 видов продуктов питания, пишет NUTRITION 2023.

Также стало известно, что мучные изделия из пшеницы, молочные продукты, масло, мясо и яйца пребиотики практически не содержат.

Теряют ли вышеперечисленные продукты свои свойства после тепловой обработки, учёным ещё предстоит выяснить.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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