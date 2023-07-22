Употребление в пищу одуванчика, чеснока, лука и топинамбура улучшает работу кишечника из-за пребиотиков

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно поддерживать здоровье кишечника, так как от него напрямую зависит весь организм человека, не зря его называют "вторым мозгом". Чтобы важный орган работал как часы, человеку необходимы пребиотики. Можно, конечно, воспользоваться медициной, а можно обратиться к природе.

Фото: pixabay.com

Учёные провели исследование и выяснили, что натуральный пребиотик, который помогает размножению полезных бактерий в кишечнике, в большом количестве содержится в чесноке, репчатом луке и луке-порей, зелени одуванчика и топинамбуре. В отборе участвовало 8690 видов продуктов питания, пишет NUTRITION 2023.

Также стало известно, что мучные изделия из пшеницы, молочные продукты, масло, мясо и яйца пребиотики практически не содержат.

Теряют ли вышеперечисленные продукты свои свойства после тепловой обработки, учёным ещё предстоит выяснить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.