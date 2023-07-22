Врач-онколог Карасёв перечислил шесть симптомов рака у человека

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество тревожных сигналов указывают на возможные проблемы со здоровьем, включая онкологические заболевания. Однако люди часто склонны игнорировать эти симптомы. Врач-онколог и эксперт по диагностике и лечению предраковых состояний и ранних форм рака ЖКТ Иван Карасёв рассказал о том, какие изменения в состоянии организма следует принимать во внимание.

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Медик назвал следующие признаки:

постоянная нехватка сил, слабость;

температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время;

больное горло;

раны, царапины, которые плохо заживают;

кровь в кале и моче;

постоянные головные боли.

Специалист отмечает, что проблема заключается в том, что определённые симптомы могут быть признаками не только онкологии, но и других заболеваний. Например, постоянно повышенная температура может свидетельствовать о борьбе иммунитета с вирусами или паразитами, а нехватка сил и слабость часто связаны с анемией или психологическим состоянием. Наличие крови в кале может указывать на геморрой и полипы.

Раннее обнаружение рака является сложной задачей, так как симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от типа опухоли, её размеров и локализации.

"Именно поэтому рак на ранней стадии практически невозможно обнаружить. Большинство случаев обнаружения на ранней стадии это можно назвать счастливой случайностью. Решили сделать колоноскопию, например, и нашли маленькую опухоль", — поделился врач.

Для поддержания своего здоровья важно проявлять внимание к организму, проходить регулярные скрининги и обследования для обнаружения наиболее распространённых видов рака.

"Важный пункт — это играть на опережение, а значит — заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить и начать заниматься спортом. Это менять свою жизнь уже сейчас, это понимать как вы живёте, что вы едите", — заключил Карасёв.

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Профилактика рака