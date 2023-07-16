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В России нашли "высокоточное оружие" для лечения раковых заболеваний человека

1:05
Наука

Учёные из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова разработали инновационный метод лечения определённых онкологических заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Pharmaceutics.

В России нашли "высокоточное оружие" для лечения раковых заболеваний человека
Фото: https://pbs.twimg.com/

Исследование показало, что новый подход основан на использовании наночастиц, которые способны высвобождать лекарственное вещество исключительно внутри раковых клеток. Магнитные свойства таких элементов значительно расширяют возможности их доставки непосредственно к опухолевой области при помощи управления магнитными полями. Об этом сообщает младший научный сотрудник лаборатории "Многофункциональные магнитные наноматериалы" НИТУ МИСИС Тимур Низамов.

Эксперт считает, что в будущем развитие такой технологии позволит создать "высокоточное оружие" против злокачественных образований, действующее по принципу "выстрелил и забыл".

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Лучшая профилактика рака
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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