Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бойцы "Шторм Z" группировки "Юг" захватили планшет с секретной системой ВСУ "Крапива"
Сенатора Линдси Грэма раскритиковали из-за слов о выгоде для США на Украине: "Позор тебе!"
Mirror: забастовка на секретном складе Минобороны Британии оставит Украину без ракет Storm Shadow
Плантационные спортивные мутации: чем это интересно и как проявляется
Немецкий телеканал N-tv: Зеленский в отчаянии из-за провала контрнаступления ВСУ
Express: экоактивисты с 17 июля хотят на неделю "парализовать" Лондон массовыми протестами
Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что заключил бы сделку с Путиным. Ключевое условие — Китай
National Interest: реакция целого континента на украинский конфликт удивила Запад
Турпром: россиянин объяснил, почему туристов в Таиланде называют фарангами

Гастроэнтеролог Вялов назвал блюдо, в котором есть всё для роста рака

1:13
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о продуктах, которые влияют негативно на желудок и в целом желудочно-кишечный тракт.

Гастроэнтеролог Вялов назвал блюдо, в котором есть всё для роста рака
Фото: pxhere. com

По словам специалиста, далеко не лучший вариант — блюдо, в котором сочетаются жирные жареные продукты с копчёным. Все опасные ингредиенты разом, как правило, встречаются в покупных бургерах и другом фастфуде.

Они есть и в домашней еде, добавил доктор в своём Telegram-канале. Он отметил, что бутерброд с жареным хлебом, сливочным маслом и сыром вряд ли пойдёт на пользу. А некоторые предпочитают добавлять сюда ещё и колбасу или копчёное мясо. Но такая еда "обладает канцерогенными свойствами и усиливает воспаление".

Изменения сокращений желудка и его кровоснабжения вызывают очень кислые, а также чрезмерно горячие и холодные продукты. Слизистую органа раздражают острое и специи. Есть масса противопоказания к такой пище при заболеваниях ЖКТ. Поэтому в регионах, где культура предполагает острую пищу традиционно высокая заболеваемость по желудку, заключил гастроэнтеролог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Доктор-шоу СРК. Раздражённый кишечник
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Рак, туберкулёз, диабет: употребление алкоголя может привести к страшным болезням

Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.

Early View: алкоголь в небольших дозах приводит к развитию раковых заболеваний
РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО
Европе грозит война с Украиной после СВО
"Орёт себе и всё": Лайма Вайкуле раскритиковала певца SHAMAN
Диета и спорт не помогут похудеть некоторым людям
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Зачем Байдену нужна "маленькая победоносная война" в Мексике
"Приготовился к падению": Байден вновь споткнулся при посадке на самолёт
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС: не можем пригласить, а потом арестовать
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС: не можем пригласить, а потом арестовать
Последние материалы
Сенатора Линдси Грэма раскритиковали из-за слов о выгоде для США на Украине: "Позор тебе!"
Mirror: забастовка на секретном складе Минобороны Британии оставит Украину без ракет Storm Shadow
Плантационные спортивные мутации: чем это интересно и как проявляется
Немецкий телеканал N-tv: Зеленский в отчаянии из-за провала контрнаступления ВСУ
Express: экоактивисты с 17 июля хотят на неделю "парализовать" Лондон массовыми протестами
Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что заключил бы сделку с Путиным. Ключевое условие — Китай
National Interest: реакция целого континента на украинский конфликт удивила Запад
Турпром: россиянин объяснил, почему туристов в Таиланде называют фарангами
Изучаем окрестности самого глубокого озера в мире — озера Байкал
В Венесуэле посчитали неуместным присутствие Зеленского на саммитах ЕС и CELAC — значит, должен быть и Путин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников