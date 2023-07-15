Гастроэнтеролог Вялов назвал блюдо, в котором есть всё для роста рака

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о продуктах, которые влияют негативно на желудок и в целом желудочно-кишечный тракт.

Фото: pxhere. com

По словам специалиста, далеко не лучший вариант — блюдо, в котором сочетаются жирные жареные продукты с копчёным. Все опасные ингредиенты разом, как правило, встречаются в покупных бургерах и другом фастфуде.

Они есть и в домашней еде, добавил доктор в своём Telegram-канале. Он отметил, что бутерброд с жареным хлебом, сливочным маслом и сыром вряд ли пойдёт на пользу. А некоторые предпочитают добавлять сюда ещё и колбасу или копчёное мясо. Но такая еда "обладает канцерогенными свойствами и усиливает воспаление".

Изменения сокращений желудка и его кровоснабжения вызывают очень кислые, а также чрезмерно горячие и холодные продукты. Слизистую органа раздражают острое и специи. Есть масса противопоказания к такой пище при заболеваниях ЖКТ. Поэтому в регионах, где культура предполагает острую пищу традиционно высокая заболеваемость по желудку, заключил гастроэнтеролог.

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