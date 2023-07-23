Заботьтесь о печени: Продукты, способствующие ее восстановлению и очищению

Печень является центральным органом, который принимает основной удар при употреблении вредной пищи, что может привести к серьезным заболеваниям.
Фото: medico39.ru
Врачи отмечают, что некоторые продукты способны помочь печени в ее восстановлении и освобождении от токсинов. Среди таких продуктов включены лимон, яблоки, свекла, кинза и авокадо, считаюб медицинские эксперты Pravda.Ru.
Лимон в сочетании с теплой водой способен улучшить функционирование печени, благодаря стимуляции выработки ферментов.
Яблоки содержат флавоноиды, которые помогают предотвратить воспалительные процессы.
Свекла является корнеплодом, который защищает желчные протоки от повреждений.
Кинза способствует выводу тяжелых металлов из организма, которые могут нанести вред печени.
Авокадо содержит особые соединения, которые помогают защитить печень от воздействия токсинов.
Ранее также сообщалось, что тыква оказывает влияние на работу печени. Она богата витамином А, фосфолипидами и насыщенными жирами, которые играют важную роль в построении клеточной мембраны гепатоцитов, обмене холестерина и предотвращении окисления липидов в клеточной мембране.
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