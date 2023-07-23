Мощный антикоагулянт: Как чеснок помогает здоровью сердца и сосудов

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи назвали чеснок самым полезным овощем для сердца и сосудов, так как он содержит мощный природный антикоагулянт, называемый ахоен. Это вещество способно разжижать кровь и разрушать тромбы.

Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

Чеснок также стимулирует работу антиоксидантных систем в организме и снижает уровень холестерина.

Для получения максимальной пользы от чеснока рекомендуется давить его, а не измельчать. В процессе давки высвобождаются ферменты и аллицин, который преобразуется в ахоен.

Затем чеснок слегка обжаривается. Кроме того, для увеличения высвобождения антикоагулянта рекомендуется добавлять оливковое масло и кислые продукты, такие как томаты и сыр фета.

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