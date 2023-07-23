Врачи назвали чеснок самым полезным овощем для сердца и сосудов, так как он содержит мощный природный антикоагулянт, называемый ахоен. Это вещество способно разжижать кровь и разрушать тромбы.
Чеснок также стимулирует работу антиоксидантных систем в организме и снижает уровень холестерина.
Для получения максимальной пользы от чеснока рекомендуется давить его, а не измельчать. В процессе давки высвобождаются ферменты и аллицин, который преобразуется в ахоен.
Затем чеснок слегка обжаривается. Кроме того, для увеличения высвобождения антикоагулянта рекомендуется добавлять оливковое масло и кислые продукты, такие как томаты и сыр фета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.