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Терапевт Константинова рассказала, к чему может привести переедание абрикосов

1:29
Здоровье

Врач-терапевт Марина Константинова дает ответ на вопрос о том, кому следует воздержаться от употребления абрикосов.

Терапевт Константинова рассказала, к чему может привести переедание абрикосов
Фото: pixabay.com

По мнению эксперта, абрикосы являются полезными продуктами, однако важно контролировать количество съеденных плодов. Рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов. Людям, страдающим аллергиями, язвой желудка, гастритом, заболеваниями почек или сердца, не рекомендуется добавлять этот фрукт в свой рацион.

"И свежие, и сушеные абрикосы содержат множество полезных веществ: витамины группы В, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная). Абрикосы также богаты глюкозой, сахарозой, фруктозой, дубильными веществами, пектином, флавоноидами и клетчаткой", — говорит Константинова.

Марина Константинова также сообщает, что абрикосы могут оказывать положительное влияние на работу кишечника, укреплять стенки сосудов и служить антиоксидантом.

Несмотря на то, что косточки абрикосов можно съедать, не следует переедать их. Они содержат амигдалин, источник цианидной кислоты, органического яда. В больших количествах это вещество может вызвать отравление человека.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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