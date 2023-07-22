Терапевт Константинова рассказала, к чему может привести переедание абрикосов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Марина Константинова дает ответ на вопрос о том, кому следует воздержаться от употребления абрикосов.

Фото: pixabay.com

По мнению эксперта, абрикосы являются полезными продуктами, однако важно контролировать количество съеденных плодов. Рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов. Людям, страдающим аллергиями, язвой желудка, гастритом, заболеваниями почек или сердца, не рекомендуется добавлять этот фрукт в свой рацион.

"И свежие, и сушеные абрикосы содержат множество полезных веществ: витамины группы В, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная). Абрикосы также богаты глюкозой, сахарозой, фруктозой, дубильными веществами, пектином, флавоноидами и клетчаткой", — говорит Константинова.

Марина Константинова также сообщает, что абрикосы могут оказывать положительное влияние на работу кишечника, укреплять стенки сосудов и служить антиоксидантом.

Несмотря на то, что косточки абрикосов можно съедать, не следует переедать их. Они содержат амигдалин, источник цианидной кислоты, органического яда. В больших количествах это вещество может вызвать отравление человека.

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