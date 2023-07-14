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В Нижнем Тагиле спасли 36-летнюю женщину с закупоркой лёгочной артерии

0:54
Здоровье

В Нижнем Тагиле врачам удалось помочь 36-летней пациентке Татьяне, у которой выявили редкое заболевание — закупорку лёгочной артерии.

В Нижнем Тагиле спасли 36-летнюю женщину с закупоркой лёгочной артерии
Фото: pixabay.com

Как сообщает tagilcity.ru, женщину смогли спасти в центре "Сердце и сосуды". Отмечается, что жительница Нижней Салды медлила с походом в больницу, несмотря на ухудшение состояния. Пациентку доставили в медучреждение без сознания на автомобиле скорой помощи.

По словам специалистов, люди с закупоркой лёгочной артерии, как правило, умирают, если долго не обращаются к медикам. Однако Татьяна благодаря оперативной помощи выжила. После реанимации её разместили в обычной палате, рассказали врачи.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области спасли 82-летнего мужчину с четырьмя видами онкологии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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