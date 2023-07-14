В Нижнем Тагиле спасли 36-летнюю женщину с закупоркой лёгочной артерии

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Нижнем Тагиле врачам удалось помочь 36-летней пациентке Татьяне, у которой выявили редкое заболевание — закупорку лёгочной артерии.

Фото: pixabay.com

Как сообщает tagilcity.ru, женщину смогли спасти в центре "Сердце и сосуды". Отмечается, что жительница Нижней Салды медлила с походом в больницу, несмотря на ухудшение состояния. Пациентку доставили в медучреждение без сознания на автомобиле скорой помощи.

По словам специалистов, люди с закупоркой лёгочной артерии, как правило, умирают, если долго не обращаются к медикам. Однако Татьяна благодаря оперативной помощи выжила. После реанимации её разместили в обычной палате, рассказали врачи.

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