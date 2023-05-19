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В Новосибирске хирурги спасли 82-летнего пациента с четырьмя видами онкологии

1:06
Здоровье

Онкохирурги новосибирского медицинского центра им. Мешалкина спасли 82-летнего пациента, у которого диагностировали четыре вида рака.

В Новосибирске хирурги спасли 82-летнего пациента с четырьмя видами онкологии
Фото: feed.riafan.ru

Как сообщает "АиФ-Новосибирск", в 2010 и 2017 годах мужчина уже лечился от опухолей, выявленных в двух отделах кишечника, однако недавно у него нашли две новые разновидности онкологии.

"Организм словно нацелился погибнуть от рака, но хирурги из раза в раз не дают ему это сделать", — приводит издание комментарий заведующего отделением онкологии Максима Никитина.

По словам врачей, в других учреждениях 82-летнему пациенту отказали в проведении операции, ведь у пожилых людей после подобного хирургического вмешательства могут возникнуть опасные осложнения. Специалисты также рассказали, что мужчина, помимо рака, болеет сахарным диабетом.

Несмотря на все проблемы, операция завершилась успешно. Сейчас пациент восстанавливается в домашних условиях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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