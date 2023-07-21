Диетолог Пегова предупреждает о возможных вредных последствиях овощных салатов

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Евгения Пегова предупредила россиян, что слишком частое потребление овощных салатов может быть вредным.

Фото: damion.club

Мы привыкли считать овощные салаты очень полезным блюдом. Овощи содержат клетчатку, которая благотворно влияет на работу кишечника. В салатах много полезных витаминов и низкое количество калорий, поэтому их так любят люди, следящие за фигурой или стремящиеся похудеть.

Специалисты также отмечают улучшение когнитивных процессов и памяти у людей, регулярно употребляющих овощные салаты.

Однако стоит быть осторожными и следить за количеством съедаемого. Слишком большое количество клетчатки может привести к вздутию и запорам. Кроме того, необходимо умеренно добавлять уксус, бальзамический соус, сыр и помидоры, поскольку все эти ингредиенты могут вызвать изжогу.

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