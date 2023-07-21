Диетолог Евгения Пегова предупредила россиян, что слишком частое потребление овощных салатов может быть вредным.
Мы привыкли считать овощные салаты очень полезным блюдом. Овощи содержат клетчатку, которая благотворно влияет на работу кишечника. В салатах много полезных витаминов и низкое количество калорий, поэтому их так любят люди, следящие за фигурой или стремящиеся похудеть.
Специалисты также отмечают улучшение когнитивных процессов и памяти у людей, регулярно употребляющих овощные салаты.
Однако стоит быть осторожными и следить за количеством съедаемого. Слишком большое количество клетчатки может привести к вздутию и запорам. Кроме того, необходимо умеренно добавлять уксус, бальзамический соус, сыр и помидоры, поскольку все эти ингредиенты могут вызвать изжогу.
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