Косметолог-дерматолог Базылева рассказала, что нельзя бриться каждый день

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметолог-дерматолог Алтана Базылева рассказала, почему мужчинам не следует бриться каждый день.

Фото: https://i2.wp.com/terakurat.com/

"Ежедневное бритье вызывает микротравмы и истончение гидролипидного барьера кожи", — подчеркнула специалист.

Она также опровергла главный миф о росте волос на лице. Базылева объяснила, что частое бритье не влияет на рост и толщину волос.

"Эта теория довольно распространена, возможно, потому что частое бритье является регулярной механической эксфолиацией кожи, во время которой происходит отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, что может улучшать микроциркуляцию. Однако не следует бриться слишком часто, чтобы только ускорить обновление кожи", — советует эксперт.

Для этого можно использовать специальные пилинги, которые аккуратно удаляют ороговевшие клетки кожи и предотвращают врастание волос.

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