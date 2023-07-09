В Университете Макмастера назвали продукты, снижающие риск инсультов и болезней сердца

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Канадские учёные из Университета Макмастера назвали продукты питания, снижающие риск возникновения инсультов и заболеваний сердца.

Фото: pixabay.com

По их словам, рацион, помогающий бороться с опасными болезнями, вряд ли понравится веганам, передаёт Daily Mail. Эксперты организовали исследование с участием свыше 250 тысяч человек и выяснили, что фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыба и молочные продукты эффективны против сердечных приступов и проблем с сосудами.

Диета, подразумевающая включение в меню вышеперечисленных продуктов, получила название PURE, уточнили учёные. Специалисты также призвали не забывать об умеренном употреблении красного мяса для сохранения здоровья.

Ранее Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов сообщил, что нарушение речи, проблемы со зрением и функцией глотания могут указывать на инсульт. Он посоветовал немедленно обратиться к врачу при появлении этих признаков.

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