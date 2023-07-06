Главный кардиолог РФ Бойцов назвал симптомы инфаркта и инсульта

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Основной симптом инфаркта миокарда — интенсивная боль, которая, как правило, локализуется в грудной клетке и длится не менее 10 минут. Об этом рассказал Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов в беседе с aif.ru.

Фото: Fotodom.ru

Доктор отметил, что некоторые пациенты описывают боль словосочетанием "как плиту положили", а кто-то упоминает об очень интенсивном жжении. Также боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, иногда между лопаток.

Признаками инсульта являются нарушение речи, движения конечностей, зрения и функции глотания, добавил врач.

Он предостерёг от попытки справиться с инфарктом или инсультом самостоятельно и призвал при появлении таких симптомов немедленно вызывать скорую помощь, так как речь идёт о спасении жизни человека.

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