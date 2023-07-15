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British Heart Foundation проверила сыр на полезность для организма

1:53
Здоровье

Сыр всегда был популярным продуктом питания во многих культурах, но сколько его можно съесть, чтобы не навредить организму? Эксперты провели исследование, чтобы ответить на этот вопрос.

British Heart Foundation проверила сыр на полезность для организма
Фото: mos.ru

Сыр является важным источником белка и кальция, обладает множеством питательных свойств. Однако он также может содержать большое количество соли и насыщенных жиров — согласно данным British Heart Foundation, 30-граммовая порция чеддера может содержать больше соли, чем пачка чипсов.

Употребление избыточного количества насыщенных жиров связано с повышением уровня холестерина и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, новое исследование показывает, что сыр может обеспечить определенную степень защиты от этих жиров. Это объясняется "матричным эффектом" — сложной структурой сыра, которая помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Процесс производства сыра включает свертывание молока с помощью фермента химозина, что приводит к расщеплению белков в молоке.

Исследование, проведенное в 2017 году на группе из 43 канадских добровольцев, показало, что жир из сливочного сыра усваивается и переваривается быстрее, чем жир из чеддера. Это объясняется тем, что ферменты в организме человека легче расщепляют и метаболизируют жир из сливочного сыра, чем из чеддера.

Другой анализ, проведенный в 2018 году, показал, что потребление сыра оказывает более существенное влияние на снижение уровня холестерина, чем употребление его составляющих по отдельности.

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В чём польза сыра для здоровья человека? (Виды сыров)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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