Врачи назвали самые опасные добавки к кофе

Добавки, которые придают кофе калории и содержат сахар, наносят вред организму, и от них лучше отказаться.

Фото: inosmi.ru

Медицинские эксперты Pravda.Ru рекомендуют избегать таких популярных добавок, как топпинги, зефир и другие сладкие и калорийные ингредиенты, при потреблении кофе.

Если речь идет о самых вредных добавках, это в основном коричневый сахар, различные сиропы и жирные сливки.

Употребление этих добавок, отмечают врачи, может привести к нарушениям функции кишечника и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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