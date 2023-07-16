Врач-диетолог Римма Мойсенко поделилась свойствами гранатового сока, который она назвала наиболее полезным.
"Гранатовый сок всегда считался самым полезным. Он содержит множество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, которые поддерживают иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор", — отметила специалистка.
Употребление гранатового сока позволяет людям почувствовать прилив энергии.
"Кроме того, гранатовый сок улучшает функцию кишечника, где происходит выработка 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате человек приобретает больше сил и ощущает прилив энергии", — добавила врач.
Она подчеркнула, что сок лучше готовить самостоятельно и употреблять в течение полутора часов после приготовления. Таким образом, польза от него удваивается.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.