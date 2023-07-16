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Врач-диетолог Мойсенко перечислила целебные свойства гранатового сока

0:55
Здоровье

Врач-диетолог Римма Мойсенко поделилась свойствами гранатового сока, который она назвала наиболее полезным.

Врач-диетолог Мойсенко перечислила целебные свойства гранатового сока
Фото: https://pbs.twimg.com/

"Гранатовый сок всегда считался самым полезным. Он содержит множество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, которые поддерживают иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор", — отметила специалистка.

Употребление гранатового сока позволяет людям почувствовать прилив энергии.

"Кроме того, гранатовый сок улучшает функцию кишечника, где происходит выработка 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате человек приобретает больше сил и ощущает прилив энергии", — добавила врач.

Она подчеркнула, что сок лучше готовить самостоятельно и употреблять в течение полутора часов после приготовления. Таким образом, польза от него удваивается.

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ВОТ ЧТО ТВОРИТ ГРАНАТ! РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА И ВРЕД ГРАНАТА
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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