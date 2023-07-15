The Lancet: кому больше всего полезен алкоголь

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, проведенное учеными и недавно опубликованное в журнале "The Lancet", выявило, что умеренное употребление алкоголя может оказывать положительное влияние на здоровье. Исследование основано на мета-анализе данных из 204 стран и изучает влияние потребления алкоголя на людей в возрасте от 15 до 95 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Результаты показывают, что для людей старше 40 лет, не страдающих серьезными хроническими заболеваниями, умеренное ежедневное употребление одного-двух бокалов красного вина может иметь множество преимуществ.

В частности, исследование обнаружило, что такое количество алкоголя может снизить риск развития диабета, инсульта и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Однако медики призывают относиться к этой информации осторожно.

Ученые напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя связано с рядом негативных последствий для здоровья, начиная от легких проблем, таких как обезвоживание и похмелье, и заканчивая более серьезными состояниями, такими как цирроз печени, рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Данные исследования Всемирной организации здравоохранения, проведенного в мае 2022 года, показывают, что каждый год от последствий употребления алкоголя умирают три миллиона человек, что составляет 5,3% от общего числа смертей в мире. Особенно тревожным является тот факт, что молодые люди несоразмерно часто становятся жертвами смертельных случаев, связанных с алкоголем, составляя 13,5% от всех смертей.

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