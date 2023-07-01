Дарья Русакова, диетолог и нутрициолог, поделилась с "Москвой 24" советами о том, как есть пельмени и при этом не поправляться.
По её мнению, необходимо избегать чрезмерного употребления этого блюда, несмотря на его популярность в зимний период, когда оно помогает согреться. Излишняя калорийность обязательно приведет к набору лишнего веса.
Специалист рекомендует употреблять пельмени не чаще двух раз в неделю. Порция не должна превышать 10-15 штук среднего размера. Также полезно сочетать пельмени с овощами. При таком подходе пища будет лучше перевариваться, что поможет избежать лишних килограммов.
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