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Диетолог рассказал, как правильно есть пельмени

0:43
Здоровье

Дарья Русакова, диетолог и нутрициолог, поделилась с "Москвой 24" советами о том, как есть пельмени и при этом не поправляться.

Диетолог рассказал, как правильно есть пельмени
Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1927213/5317d910-7c5a-4c56-9344-8c7fc74ee595/s1200?webp=false

По её мнению, необходимо избегать чрезмерного употребления этого блюда, несмотря на его популярность в зимний период, когда оно помогает согреться. Излишняя калорийность обязательно приведет к набору лишнего веса.

Специалист рекомендует употреблять пельмени не чаще двух раз в неделю. Порция не должна превышать 10-15 штук среднего размера. Также полезно сочетать пельмени с овощами. При таком подходе пища будет лучше перевариваться, что поможет избежать лишних килограммов.

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ЧТО БУДЕТ С ВАМИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕЛЬМЕНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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