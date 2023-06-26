Корицу иногда называют природным антибиотиком, поскольку она обладает рядом полезных свойств. Также она считается альтернативой сладостям для людей с диабетом.
Однако важно знать, что эта специя, помимо преимуществ для здоровья, провоцирует и некоторые риски. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Фридлянд в беседе с "Доктором Питером".
Следует быть осторожнее с корицей в виде порошка людям, принимающим лекарства от диабета, так как в большом количестве он может спровоцировать резкое снижение уровня сахара в крови, что небезопасно.
И есть пряную специю в сухом виде точно не стоит. Периодически в больницы поступают люди с отравлением корицей, заметил доктор.
Корица, как и любые сухие сыпучие смеси, очень опасна при вдыхании, объяснил пульмонолог.
По его словам, попадание порошка корицы в лёгкие может привести к развитию аспирационной пневмонии. Если к ней присоединится бактериальная инфекция, то не исключена тяжёлая бактериальная пневмония.
Проще говоря, всё это в итоге может привести к образованию дырок в лёгких, добавил врач.
Если есть корицу неправильно, она может вызвать воспаление желудка или кишечника — гастрит и дуоденит, заключил специалист.
Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что чайная ложка корицы может разрушить печень
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