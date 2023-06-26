NMCD: у гипертоников кофе повышает риск инсульта и инфаркта из-за кальциноза брюшной аорты

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователям из Университета Цзяо Тун в Сиане удалось выяснить, что людям с гипертонией нельзя пить много кофе во избежание инсульта и инфаркта.

Как сообщает Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases (NMCD), из-за кофеина у гипертоников может начать откладываться кальций на стенках брюшной аорты. В журнале сказано, что это провоцирует инсульт и инфаркт.

Учёные проверили медицинские карты более 2500 пациентов и обнаружили, что люди с гипертонией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые в среднем употребляли 390 грамм кофе в сутки, в разной степени страдали от кальциноза. В научном журнале также отмечается, что риск образования отложений солей кальция увеличивался на 50% у тех граждан, которые не могли избавиться от кофейной зависимости.

По словам исследователей, при злоупотреблении кофе повышается артериальное давление, снижается эндотелиальная функция, возникает бессонница и ухудшается метаболизм холестерина.

Ранее врач Сергей Агапкин рассказал, что кофе, который после варки проходит через бумажный фильтр, полезен для здоровья.

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