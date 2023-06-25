Кардиологи назвали упражнения для борьбы с гипертонией

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Европейского журнала профилактической кардиологии составили перечень упражнений, способных существенно помочь в борьбе с гипертонией.

Для достижения эффективного снижения артериального давления без применения лекарств достаточно изменить образ жизни. Рекомендуется включить в режим регулярные прогулки, бег, велосипедные прогулки или плавание.

Статья отмечает, что рекомендуется проводить не менее 30 минут аэробных упражнений средней интенсивности практически каждый день.

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