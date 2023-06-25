Учёные из Европейского журнала профилактической кардиологии составили перечень упражнений, способных существенно помочь в борьбе с гипертонией.
Для достижения эффективного снижения артериального давления без применения лекарств достаточно изменить образ жизни. Рекомендуется включить в режим регулярные прогулки, бег, велосипедные прогулки или плавание.
Статья отмечает, что рекомендуется проводить не менее 30 минут аэробных упражнений средней интенсивности практически каждый день.
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