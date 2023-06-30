Мёд полезен для желудка, считает нутрициолог

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Ната Гончар составила список из пяти продуктов, способствующих поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта.

По её словам, среди них можно выделить мёд, брокколи, куриные яйца, куркуму и кинзу, как сообщает издание "СЭ".

Она также рекомендует включить в рацион другие полезные продукты, избегать употребления вредной пищи и пить больше воды.

Статистика показывает, что 30% населения мира страдает от различных функциональных нарушений пищеварительной системы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Желудок: 4 самых вредных и 4 самых полезных продукта