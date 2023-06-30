Врач-нутрициолог Ната Гончар составила список из пяти продуктов, способствующих поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта.
По её словам, среди них можно выделить мёд, брокколи, куриные яйца, куркуму и кинзу, как сообщает издание "СЭ".
Она также рекомендует включить в рацион другие полезные продукты, избегать употребления вредной пищи и пить больше воды.
Статистика показывает, что 30% населения мира страдает от различных функциональных нарушений пищеварительной системы.
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