Прививать детям любовь к правильному питанию необходимо с самого раннего возраста, но отучить от "вредной" еды можно и подростков, правда для этого родителям нужно приложить определённые усилия, заявила Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"Дети быстрее взрослых привыкают к фастфуду, чипсам и снекам, которые содержат множество сахара, жиров и белка", — пояснила эксперт.
Подобные виды перекуса активно рекламируются, а потому очень популярны в подростковой среде, отметила она.
"В любой детской среде есть какие-то особо уважаемые мальчики, девочки, и ребёнок старается им подражать, чтобы не быть отвергнутым или не оказаться на задворках этого сообщества", — подчеркнула Соломатина.
Потому с подростки должны видеть, уверена диетолог, что их родители питаются правильно и полноценно, употребляют овощи и фрукты.
"Такая еда должна быть всё время на столе, и родители должны её есть", — пояснила специалист.
Что касается совсем маленьких детей, есть фрукты их стоит приучать с помощью игры.
"Фрукт режется на дольки, то же яблоко, и мы начинаем играть. Потом ребенок ходит и всё просит повторить у мамы эту же игру на следующий день, и через день. А потом он уже не боится этого продукта, он уже для него стал своим, и ребёнок спокойно может это есть за столом без всякой игры", — резюмировала Соломатина.
Ранее она пояснила, что любовь к "вредной", но высокоэнергетической пище у человека появилась в результате эволюции.
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