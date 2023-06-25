Диетолог Соломатина рассказала, как отучить детей и подростков от чипсов и снеков

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прививать детям любовь к правильному питанию необходимо с самого раннего возраста, но отучить от "вредной" еды можно и подростков, правда для этого родителям нужно приложить определённые усилия, заявила Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Дети быстрее взрослых привыкают к фастфуду, чипсам и снекам, которые содержат множество сахара, жиров и белка", — пояснила эксперт.

Подобные виды перекуса активно рекламируются, а потому очень популярны в подростковой среде, отметила она.

"В любой детской среде есть какие-то особо уважаемые мальчики, девочки, и ребёнок старается им подражать, чтобы не быть отвергнутым или не оказаться на задворках этого сообщества", — подчеркнула Соломатина.

Потому с подростки должны видеть, уверена диетолог, что их родители питаются правильно и полноценно, употребляют овощи и фрукты.

"Такая еда должна быть всё время на столе, и родители должны её есть", — пояснила специалист.

Что касается совсем маленьких детей, есть фрукты их стоит приучать с помощью игры.

"Фрукт режется на дольки, то же яблоко, и мы начинаем играть. Потом ребенок ходит и всё просит повторить у мамы эту же игру на следующий день, и через день. А потом он уже не боится этого продукта, он уже для него стал своим, и ребёнок спокойно может это есть за столом без всякой игры", — резюмировала Соломатина.

Ранее она пояснила, что любовь к "вредной", но высокоэнергетической пище у человека появилась в результате эволюции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.