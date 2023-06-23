Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к противочумным мероприятиям в регионах

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Региональные власти получили рекомендации Роспотребнадзора по подготовке к мероприятиям, целью которых является противодействие ввозу и распространению чумы. С постановлением на эту тему главного государственного санитарного врача России можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

Документ адресован высшим должностным лицам субъектов РФ, которые обязаны обеспечить и проконтролировать на местах готовность органов исполнительной власти, а также медицинских учреждений к принятию мер, призванных не допустить ввоз через границу, возникновения очагов заражения и распространения чумы.

В РФ не фиксировались случаи заражения чумой граждан страны с 2017 года. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что полностью контролируют положение дел в плане эпидемических рисков на приграничных территориях. В частности, в ведомстве сообщили о том, что держат под контролем процесс активизации очагов чумы природного характера в Монголии.

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Вспышка чумы в Монголии