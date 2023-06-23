В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию с активизацией природных очагов чумы в Монголии, в том числе на территориях, граничащих с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В России случаев заражения человека чумой не было с 2017 года. Специалисты регулярно проводят необходимые профилактические мероприятия, в том числе вакцинацию населения.
Сотрудники Роспотребнадзора тесно сотрудничают с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию необходимых мер в природных очагах.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.