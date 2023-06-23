Российский космонавт Анна Кикина рассказала, как быть здоровым человеком. По словам специалиста, важно любить себя.
"Я думаю, что нужно себя любить таким человеком, какой ты есть в этом мире. Эта любовь к телу чувствуется организмом, и он старается жить для человека", — подчеркнула космонавт, отвечая на вопросы журналистов в Новосибирске.
Также она порекомендовала полноценно спать для восстановления организма. Не стоит перегружать глаза, добавила Кикина. Вместе с этим она указала на важность ходьбы и физических упражнений. Собеседница журналистов отметила, что ест, когда захочет.
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