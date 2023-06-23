Космонавт Кикина назвала секреты здоровья: "Нужно себя любить"

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский космонавт Анна Кикина рассказала, как быть здоровым человеком. По словам специалиста, важно любить себя.

"Я думаю, что нужно себя любить таким человеком, какой ты есть в этом мире. Эта любовь к телу чувствуется организмом, и он старается жить для человека", — подчеркнула космонавт, отвечая на вопросы журналистов в Новосибирске.

Также она порекомендовала полноценно спать для восстановления организма. Не стоит перегружать глаза, добавила Кикина. Вместе с этим она указала на важность ходьбы и физических упражнений. Собеседница журналистов отметила, что ест, когда захочет.

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