Добро пожаловать домой: в Россию вернулась космонавт Анна Кикина

8:05 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Первый старт, первая за 20 лет международная космическая миссия и 157 захватывающих дней в Космосе — так можно описать полёт на МКС Анны Кикиной: единственной женщины-космонавта в отряде "Роскосмоса" и первой русской участницы российско-американской программы перекрёстных полётов. 12 марта Анна благополучно вернулась на Землю, а 22 марта прибыла на Родину и день спустя поделилась впечатлениями от полёта на масштабной пресс-конференции.

Миссия Crew-5 стала первой, в ходе которой на борту американского космического корабля Crew Dragon на орбиту в рамках международной программы перекрёстных полётов отправился российский космонавт. По условиям соглашения о перекрёстных полётах, которое "Роскосмос" и NASA заключили в июле 2022 года, несколько российских космонавтов "меняются местами" с американскими коллегами и отправляются в Космос на американских "Драконах". А несколько американских астронавтов, напротив, летят на МКС на российских кораблях "Союз".

Честь первой представлять нашу страну на международной космической арене выпала Анне Юрьевне Кикиной, для которой путешествие на Crew Dragon стало первым в жизни космическим полётом. 6 октября 2022 года Анна прибыла на Международную космическую станцию вместе с зарубежными коллегами — астронавтами NASA Джошем Кассадой и Николь Манн и японским астронавтом Коичи Вакатой и провела на станции 157 дней, участвуя в научной работе и выполняя различные задания.

12 марта Анна в составе экипажа Crew-5 благополучно вернулась на Землю и, пройдя в США начальную послеполётную реабилитацию, чтобы дать организму восстановиться после космических нагрузок, 22 марта прибыла в Россию, где была тепло встречена коллегами и близкими. И спустя сутки, демонстрируя отличную работоспособность, приняла участие в пресс-конференции, организованной ТАСС, "Роскосмосом" и Центром подготовки космонавтов, с удовольствием ответив на вопросы журналистов и подписчиков космических организаций в социальных сетях.

Значительная часть вопросов, адресованных Анне, была посвящена различиям американской и российской космических программ: от предполётной подготовки до устройства кораблей и скафандров. Анна Юрьевна сообщила, что пока может с уверенностью говорить лишь об американском корабле, с которым уже "познакомилась" в ходе работы, и подчеркнула комфорт Crew Dragon и мягкость его приводнения. Космонавт заметила, что реальный "Дракон" внутри совершенно не отличался от модели, на которой тренировались Анна и её коллеги в ходе подготовки. Также космонавт отметила более комфортное положение тела в американских кораблях по сравнению с российскими и рассказала о различиях американских и русских скафандров: оба предназначены для работы на конкретных кораблях (первые — для Crew Dragon, вторые — для "Союзов") и имеют разные технологии: например, по-разному происходит герметизация скафандров и подаётся звук в шлемах.

В то же время Анна отметила, что готова летать в Космос как на американских, так и на российских кораблях.

"Если это будет "Союз", я буду очень рада, если это будет Dragon — я тоже буду очень рада. Мне важно летать в Космос и делать свою работу", — подытожила космонавт. Поделилась Анна Юрьевна и подробностями общения с коллегами. Космонавт заметила, что у неё сложились отличные отношения не только с коллегами по Crew-5, но и со всеми членами экипажа МКС. Анна выразила благодарность за поддержку и советы старшим товарищам — космонавту Сергею Прокопьеву и астронавту Коичи Вакате, для которых эта миссия на Космической станции далеко не первая, и отметила ценность передачи знаний от опытных космических специалистов их молодым коллегам.

Рассказала Анна Юрьевна и об исследованиях, в которых приняла участие. В числе прочего космонавт поделилась деталями работы с манипулятором ERA, которым ей довелось управлять на Станции. А особенно увлекательными Анна нашла эксперименты по изучению работы внутренних органов человека в Космосе.

Первое космическое путешествие подарило Анне позитивные впечатления и, как утверждает женщина-космонавт, очень обогатило её жизненный опыт. Анну Юрьевну бесконечно впечатлило то, как выглядит наша Земля из Космоса — очень красивой и изменчивой, подобно живому организму.

Многомесячная "смена" в Космосе заканчивается, и настаёт пора возвращаться домой. Ответила Анна и на вопросы, связанные с её повседневной жизнью. Например, космонавт рассказала, в каких местах хотела бы побывать после приезда в родной город Новосибирск, а также поделилась увлекательным опытом работы радиоведущей, который благодаря навыкам быстрого взаимодействия с техникой и мгновенного реагирования на ситуацию очень пригодился Анне Юрьевне на орбите. Вероятно, сказался журналистский опыт и на "творческой составляющей" работы Анны на МКС: космонавт активно делилась с орбиты короткими познавательными видео, где рассказывала о буднях на борту Космической станции.

Несмотря на то что конференция проводилась в прямом эфире, Анна отвечала на вопросы очень ёмко, уверенно и лаконично, погружая слушателей в мир космических исследований. Не раз порадовала космонавт зрителей и обаятельной улыбкой — ведь, как сказала сама Анна Юрьевна, даже экипаж МКС в ходе работы находит место для позитива и юмора.

И было чему улыбнуться: чего только стоили одна история Анны о том, как непросто (но забавно) ухаживать за пышными волосами на орбите, или ответ Анны Юрьевны на вопрос, кого бы она взяла с собой в Космос:

"Кошку… Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа", — искренне и задорно рассмеялась женщина-космонавт. Кстати, кошки наверняка одни из любимых животных Анны: отвечая на вопрос, какую музыку она слушала перед полётом, Анна Юрьевна вспомнила песню, смонтированную из кошачьего мяуканья.

Возвращаясь к профессиональным вопросам, Анна рассказала о реабилитации и психологической подготовке космонавтов и дала рекомендации тем, кто хочет стать космонавтом. Отдельно Анна Юрьевна заметила, что, если человек знает, на что идёт, то даже долгие годы ожидания первого полёта (сама Анна старта на орбиту ждала 10 лет) не кажутся серьёзной помехой, ведь в это время будущий космонавт занимается не менее интересной работой — просто на Земле.

Ответила Анна Юрьевна и на вопросы о выходе в открытый Космос: сообщила, что не была опечалена тем, что в ходе миссии не выходила за пределы станции, но готова с удовольствием принять участие в выходах в открытый Космос в будущем — как и в целом в новых путешествиях на орбиту.

"Спасибо Станции, я рада буду, если я на ней ещё раз когда-нибудь поработаю", — с улыбкой сообщила Анна Юрьевна. А с фотоснимка из-за спины женщины-космонавта, словно в ответ на слова преемницы, улыбался Юрий Алексеевич Гагарин. Космический первопроходец Земли наверняка очень гордился бы, если бы знал, какие смелые, вдохновлённые и целеустремлённые люди продолжают его путь.

С радостью и восторгом приветствуем Анну Юрьевну на родной Земле и желаем ей огромных успехов в достижении новых космических вершин!

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