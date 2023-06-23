Врач-эндокринолог Павлова: свежевыжатый сок разрушает печень и приводит к диабету

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила негативное воздействие свежевыжатого сока на здоровье. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Эксперт привела пример апельсинового сока, отметив, что для его приготовления требуется значительное количество фруктов. Однако обычно человек не употребляет столько плодов за один раз.

Кроме того, свежевыжатый сок почти не содержит клетчатки, так как она остаётся в жмыхе. А именно пищевые волокна играют важную роль в организме, уменьшая скорость всасывания глюкозы и фруктозы в кровь. Клетчатка также оказывает положительное влияние на микробиом кишечника.

Павлова указала, что стакан апельсинового сока содержит большое количество простых углеводов, которые негативно воздействуют на метаболизм печени, что в конечном итоге может привести к гепатозу. Кроме того, употребление таких напитков становится причиной развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Вред свежевыжатых соков