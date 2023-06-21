По словам нутрициолога Ольги Пановой, во время диеты следует быть осторожными с фруктовыми соками, которые часто добавляют в рацион. Она отмечает, что эти продукты содержат большое количество сахара, что может негативно сказываться на процессе похудения.
Особенно важно обратить внимание на магазинные соки, например, яблочный напиток, в котором может содержаться до пяти чайных ложек сахара.
Нутрициолог рекомендует вместо этого предпочесть домашние овощные соки, приготовленные из сельдерея и зелени. Они богаты клетчаткой, что полезно для организма. Кроме того, она отмечает, что можно приготовить фруктовый напиток без добавления сахара, но лучше не выжимать фрукты, а употреблять их целиком отдельно.
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