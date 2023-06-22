Диетолог Елена Пегова рассказала об особенностях похудения для людей, которым уже исполнилось 50 лет.
Специалист отмечает, что после 50 лет необходимо корректировать своё питание. В частности, следует порции блюд делать меньше, а также отказаться от любого фастфуда. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Что касается калорий, то сильно ограничивать их количество не нужно, подчёркивает Пегова. Организм должен получать все необходимые питательные вещества и витамины. Рацион питания должен быть разнообразным, однако переедать и увлекаться перекусами не нужно.
Наилучшим рационом питания в этом возрасте является диета долгожителей, которая включает в себя большое количество овощей, полезные жиры в виде орехов и авокадо, а также зелень.
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