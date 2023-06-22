Диетолог Пегова перечислила особенности похудения для тех, кому за 50

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Пегова рассказала об особенностях похудения для людей, которым уже исполнилось 50 лет.

Специалист отмечает, что после 50 лет необходимо корректировать своё питание. В частности, следует порции блюд делать меньше, а также отказаться от любого фастфуда. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Что касается калорий, то сильно ограничивать их количество не нужно, подчёркивает Пегова. Организм должен получать все необходимые питательные вещества и витамины. Рацион питания должен быть разнообразным, однако переедать и увлекаться перекусами не нужно.

Наилучшим рационом питания в этом возрасте является диета долгожителей, которая включает в себя большое количество овощей, полезные жиры в виде орехов и авокадо, а также зелень.

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