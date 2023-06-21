Остеопороз чаще всего развивается у пожилых людей. В зоне риска также женщины в постменопаузальном периоде и подростки. О первых признаках этого заболевания рассказал врач-хирург, ортопед Евгений Жаров, сообщает Москва 24.
По словам специалиста, остеопороз может протекать бессимптомно в начальной стадии, но определить его можно по ряду признаков. Один из таких маркеров — частые переломы и травмы.
Врач при постоянных ушибах, трещинах, переломах может заподозрить начальную стадию остеопороза и назначить дополнительные анализы, обследование, заметил собеседник издания.
Самая распространенная травма, которая происходит на ранних стадиях заболевания, — компрессионный перелом позвоночника. Получить его можно во время спорта, ходьбы и даже при спуске по лестнице, объяснил доктор.
Вторая по распространённости травма при остеопорозе — перелом шейки бедра, который встречается чаще всего у пожилых пациентов. Это приводит к нарушению подвижности, заключил ортопед.
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