Хирург Жаров перечислил гражданам РФ первые признаки остеопороза

Остеопороз чаще всего развивается у пожилых людей. В зоне риска также женщины в постменопаузальном периоде и подростки. О первых признаках этого заболевания рассказал врач-хирург, ортопед Евгений Жаров, сообщает Москва 24.

Фото: https://www.medbriefnamibia.com/

По словам специалиста, остеопороз может протекать бессимптомно в начальной стадии, но определить его можно по ряду признаков. Один из таких маркеров — частые переломы и травмы.

Врач при постоянных ушибах, трещинах, переломах может заподозрить начальную стадию остеопороза и назначить дополнительные анализы, обследование, заметил собеседник издания.

Самая распространенная травма, которая происходит на ранних стадиях заболевания, — компрессионный перелом позвоночника. Получить его можно во время спорта, ходьбы и даже при спуске по лестнице, объяснил доктор.

Вторая по распространённости травма при остеопорозе — перелом шейки бедра, который встречается чаще всего у пожилых пациентов. Это приводит к нарушению подвижности, заключил ортопед.

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