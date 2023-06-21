Врач-гастроэнтеролог Дюжева: средства для защиты печени не эффективны

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мария Дюжева, врач-гастроэнтеролог, поделилась информацией о том, что исследования не подтверждают эффективность ни одного из препаратов, которые рекламируются как средства для защиты печени.

Фото: igis.ru

Согласно ее словам, некоторые заболевания могут требовать применения специальных лекарств, но их применение ограничено. Для защиты печени от повреждений рекомендуется проведение вакцинации против вирусного гепатита В, а также регулярное прохождение анализов на вирусные гепатиты В и С.

Кроме того, для поддержания здоровья печени необходимо следовать сбалансированному питанию, причем наилучшим выбором является средиземноморская диета. Также рекомендуется избегать употребления алкоголя и поддерживать нормальный вес.

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