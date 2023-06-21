Мария Дюжева, врач-гастроэнтеролог, поделилась информацией о том, что исследования не подтверждают эффективность ни одного из препаратов, которые рекламируются как средства для защиты печени.
Согласно ее словам, некоторые заболевания могут требовать применения специальных лекарств, но их применение ограничено. Для защиты печени от повреждений рекомендуется проведение вакцинации против вирусного гепатита В, а также регулярное прохождение анализов на вирусные гепатиты В и С.
Кроме того, для поддержания здоровья печени необходимо следовать сбалансированному питанию, причем наилучшим выбором является средиземноморская диета. Также рекомендуется избегать употребления алкоголя и поддерживать нормальный вес.
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