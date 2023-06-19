Эксперт по биооружию Игорь Никулин обвинил США в разработке холеры, кори и птичьего гриппа

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соединённые Штаты Америки искусственно создают очаги опасных инфекций, считает бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии Игорь Никулин. В пресных водах Николаевской области обнаружен возбудитель холеры.

Фото: ВКонтакте

"То, что они (Американские учёные. — Прим. ред.) с холерой работали — ни для кого не секрет, в том числе в Мариуполе. И хоть холерный эмбрион не считался в наше время объектом биологического оружия, вполне возможно, что они вывели какой-то более устойчивый штамм, поэтому риск заражения весьма высокий", — приводит слова эксперта Радио 1.

Никулин напомнил об очагах птичьего гриппа и кори в Москве. Кроме того, учёные из США вели эксперименты в заповеднике "Аскания-Нова", изучая миграцию перелётных птиц в 2020 и 2021 году. Именно в этот промежуток времени отмечалась массовая гибель пернатых от птичьего гриппа.

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