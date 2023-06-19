Иммунолог РФ Николай Крючков допустил вероятность вспышки холеры после потопа на Херсонщине

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После прорыва Каховской ГЭС риск вспышки холеры в Николаевской области называют высоким. Спасти ситуацию может лишь комплекс мер: завоз в регион вакцин, питьевой воды, антибиотиков, средств гигиены. Но для этого необходимо правильно выстроить логистику.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Риск распространения холеры очень существенный. Территория является эндемичной для возбудителя, так что, когда происходят такие события, катастрофы, о себе дают знать не только кишечная палочка, шигеллёз и другие болезни, но и холера", — предупреждает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Болезнь сама по себе очень опасна и распространяется достаточно легко. Протекает холера крайне тяжело, но в современном мире избежать летального исхода можно с помощью медикаментов, очистки питьевой воды и ликвидации скопления беженцев в лагерях, рассказал Крючков в беседе с "Лентой.ру".

Иммунолог подчеркнул, что источники питьевой воды в регионе уже заражены, обнаружен холеровидный вибрион, который считают маркером возможного наличия холерного вибриона. Правила гигиены соблюдать становится сложно.

"Необходимо решать вопрос с поставкой средств регидратационной терапии, а также с ввозом антибиотиков и вакцин, которых, скорее всего, недостаточно", — заключил Крючков.

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