После прорыва Каховской ГЭС риск вспышки холеры в Николаевской области называют высоким. Спасти ситуацию может лишь комплекс мер: завоз в регион вакцин, питьевой воды, антибиотиков, средств гигиены. Но для этого необходимо правильно выстроить логистику.
"Риск распространения холеры очень существенный. Территория является эндемичной для возбудителя, так что, когда происходят такие события, катастрофы, о себе дают знать не только кишечная палочка, шигеллёз и другие болезни, но и холера", — предупреждает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
Болезнь сама по себе очень опасна и распространяется достаточно легко. Протекает холера крайне тяжело, но в современном мире избежать летального исхода можно с помощью медикаментов, очистки питьевой воды и ликвидации скопления беженцев в лагерях, рассказал Крючков в беседе с "Лентой.ру".
Иммунолог подчеркнул, что источники питьевой воды в регионе уже заражены, обнаружен холеровидный вибрион, который считают маркером возможного наличия холерного вибриона. Правила гигиены соблюдать становится сложно.
"Необходимо решать вопрос с поставкой средств регидратационной терапии, а также с ввозом антибиотиков и вакцин, которых, скорее всего, недостаточно", — заключил Крючков.
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